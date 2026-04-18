Crno-beli će u nedelju od 19:30 dočekati najvećeg rivala u poslednjem kolu Top 8 faze ABA lige.

Ovaj meč je imao burnu uvertiru jer je Zvezda zahtevala da se utakmica odloži kako bi se što bolje pripremila za plej-in Evrolige i meč sa Barselonom koji je na programu u utorak. Ipak, predsednik Partizana Ostoja Mijailović je to odbio, a zatim je ABA liga poručila da odlaganje nije moguće.

Obrdović nije bio srećan zbog te odluke.

- Očekuje nas izuzetno težak mini ciklus, dve utakmice u rasponu od samo tri dana. Iskreno mi je žao što ABA liga nije imala sluha i razumevanja za naš zahtev da se ova utakmica odloži jer verujem da je naš plasman u doigravanje Evrolige svojevrsni benefit i dobra slika i za ABA ligu. Tako je bilo ranije, ne vidim zašto to ne bi bilo i sada. Sada kada je tako, okrećemo se toj obavezi i želimo da odigramo dobru utakmicu. Dobro se poznajemo, ovo će nam biti četvrti duel ove sezone i tu nekakvih tajni nema. Dobra energija, odbrana i nadahnutost nekog pojedinca je uvek bio put za dobar rezultat u ovakvim utakmicama - rekao je Saša Obradović.