- Nije bilo iznenađenja, bar ne za nas. Želeli smo da budemo čvrsti, tvrdi, da ne rizikujemo mnogo pozadi. Znali smo da jednim potezom možemo da otvorimo utakmicu. Tako se i desilo. Osvojili smo tri boda, a sigurno da smo mogli da budemo malo tehničkih raspoloženiji. Ali, šta da kažem posle 4:1 i to uz još stvorenih šansi? Nastavljamo dalje ka cilju, a to je titula - rekao je najpre Dejan Stanković.

Potom je upitan šta je rekao isključenom fudbaleru Vojvodine, Siniši Tanjgi, čiji je otac Miroslav trener novosadskog superligaša:

- Sa Miroslavom imam prijateljstvo od 30 godina. Vezuje nas mnogo toga zajedničkog. Meni je drago da pobedim. Ja bih voleo da pobedim i rođenog brata, ne bih mu poklonio ništa! Sinišu znam otkako je bio beba... Žao mi je bilo tih njegovih punih očiju suza, rekao sam mu da digne glavu, da nastavi, dešava se. To je samo fudbal, ide se dalje. Prespavaš i ideš dalje. Žao mi je što je to (isključen) bio Siniša, ali to je fudbal. To je samo sport - zaključio je Zvezdin strateg u pomenutom razgovoru za Arena sport.