Čuveni MMA borac Konor Mekgregor je nagovestio da je prešao u pravoslavlje.

Na svom Instagram nalogu, slavni Irac je objavio fotografije na kojima se krsti pored ikone Bogorodice kazanske, ali i kako ljubi sveštenikov krst tokom kropljenja vodom. On je takođe pokazao i kako sveštenik blagosilja njegovu teretanu.

Hiljade ljudi je komentarisalo ove fotografije.

Među njima su bili bivši i sadašnji UFC borci (kao što su Hoze Aldo i Lijana Džohua), ali i muzičari, glumci i, prosto, fanovi "Notorijusa". Svi su ga podržavali, citirajući Sveto pismo i pitajući ga: „Da li si sada pravoslavac?“

Mnogi su takođe pisali da je "borac krenuo pravim (pravoslavnim) putem".