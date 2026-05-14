Tanjga nije bio zadovoljan suđenjem na ovom meču.

-Svi ste bili toliko skoncentrisani da ste mogli da primetite o čemu se radi. Pre svega, čestitam Zvezdi – bolje su šutirali penale i kao timu ne mogu da zamerim ništa. Što se tiče suđenja, svako na ovom stadionu mogao je da ne primeti o čemu se radi. Bili smo potkradeni od prvog minuta i pravim zvezdašima je neugodno. Ukazivali su na mogućnost svega toga, nepažnjom sudije koja je sudila. Nema kvaliteta da bi sudio utakmicu. Nisam verovao u te radnje, mislio sam da treba čoveka pustiti da sudi, ali nisam bio u pravu. Nije dorastao finalu, sve je bilo suđeno u korist Zvezde, uprkos tome smo stigli do nerešenog rezultata. To je rezime utakmice, što je ostavilo utisak na ljude na stadionu. Zvezdi sve čestitke – borili su se do kraja, bili su više skoncentrisani, zasluženo su uzeli trofej. Dosta sam prazan posle jedne ovakve utakmice, kad vam dođe jedan čovek i pokvari celu utakmicu, doživljaj... Bilo je volje i želje, za ikakav posao dalje, sve što smo uradili padne u vodu zbog nečijih interesa, kao da niko drugi ne postoji nego samo... Nećemo o tome, vruća je glava. Mojim momcima svaka čast, izgarali su, igrali su dobro, ali uvek ima neka viša sila, šta da radimo - rekao je Tanjga.

Priznao je da je njegov tim doživeo pad u nastavku.

- Slažem se, energetski smo pali. Vraćam se na sudije - kada smo imali malo da se odvojimo, misleći da ćemo da dobijemo faulove, nismo ih dobijali, igrači su počeli da gube nadu. Pali smo, malo smo se uvukli u šesnaesterac, ne znam šta bih rekao. To je za dublju analizu. Posle 2:0, upozoravao sam da će to biti veliki pritisak na sve što se dešava na terenu, nijedan nije suđen, za razliku od njih. Malo su pali na moralnom planu, veliki je pritisak bio, nema šta tu mnogo da pametujem, šutirali smo na kraju loše penale.

Prokomentarisao je i zbog čega je pravio određene promene u drugom delu igre.

- Aleksa je ušao u utakmicu povređen, videlo se da je pao u nekom ritmu u zadnjih desetak minuta prvog poluvremena. Povrede su uticale skoro na sve zamene.