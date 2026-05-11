Fudbaleri Crvene zvezde polako privode kraju ovu sezonu. Crveno-beli su deveti put zaredom postali šampioni Srbije, a u sredu ih čeka finale Kupa sa Vojvodinom, što će biti prilika da dođu do šeste duple krune u nizu.

Uporedo sa tim, rukovodstvo kluba iz Ljutice Bogdana sprema plan za letnji prelazni rok. Zvezda namerava da dodatno pojača igrački kadar, a prema informacijama iz Rusije, jedan od prioriteta sportskog sektora mogao bi da bude štoper Baltike Nejtan Gasama.

Ruski transfer insajder Ivan Karpov javlja da su crveno-beli ozbiljno zainteresovani za reprezentativca Malija i spremni su da plate između 2.000.000 i 2.500.000 evra za momka koji je ove sezone odigrao 23 prvenstvene utakmice i namestio tri gola.

Gasama je rođen u Francuskoj, visok je 192 centimetra, a osim štoperske, može da pokriva i poziciju levog beka. Dejan Stanković je radeći u Spartaku imao priliku da se upozna sa Gasaminim kvalitetima jer su bili rivali. Takođe, nedavno su se PAOK i AEK pominjali kao zainteresovani za defanzivca Baltike.

Gasamo je odigrao pet utakmica za reprezentaciju Malija. Prošao je mlađe kategorije Nanta, u ranoj fazi karijere je igrao po nižim ligama Francuske, pre nego što je zaigrao za Slaviju iz Sofije iz koje je leta 2023. godine otišao u Baltik za 500.000 evra. U dresu kluba iz Kaljingrada je odigrao ukupno 80 utakmica na kojima je postigao četiri gola i upisao tri asistencije.