Žan Montero je najveće otkrovenje ove sezone u Evroligi. Fenomenalni plejmejker pruža impresivne partije u dresu Valensije, sa kojom će u sredu pokušati da treći put zaredom pobedi Panatinaikos i ode na Fajnal-for u Atinu.

Njegova izdanja nisu prošla nezapaženo i vrlo verovatno ćemo ga naredne sezone gledati u dresu nekog drugog kluba.

To bi mogao da bude Hapoel.

Naime, kako prenosi izraelski Sport5, klub iz Tel Aviva želi da dovede sjajnog beka iz Dominikanske republike i neće žaliti novac za njegov potpis.

Spremni su Izraelci da plate 1.500.000 evra za njegov otkup, i da mu daju godišnju platu od 2.500.000 evropskih novčanica.

Montero ima ponudu i iz NCAA lige i veruje se da bi mogao da ima i 4.000.000 dolara po godini, zbog čega će dodatno sačekati.

Ukoliko Hapoel potpiše Montera, to bi vrlo verovatno značilo da Kris Džons napušta klub. Iskusni Amerikanac je na meti Crvene zvezde i dolaskom Montera bi crveno-beli imali lakši put do potpisa.