Madriđani su u četvrtoj utakmici u Bugarskoj savladali Hapoel sa 87:81 i ukupnim rezultatom 3:1 slavili u seriji.

Izraelci su bolje ušli u meč i poveli 13:4. Međutim, onda na scenu stupa Mario Hezonja i Madriđani vrlo brzo hvataju priključak.

Do kraja prve četvrtine četa Serđa Skariola je preokrenula i povela 23:21.

Sa ta četiri poslednja poena Real je samo započeo veliku seriju od 17-0 za vođstvo 36:21. Tek posle tri i po minuta Hapoel je postigao koš i to preko Vasilija Micića, koji je pogodio trojku. Ipak, do poluvremena Real je zadržao dvocifrenu prednost, a poluvreme je završio Fakundo Kampaco trojkom za 46:36.

Probudio se Hapoel u trećoj četvrtini. Na krilima veoma raspoloženog Vasilija Micića mic po mic domaćin je topio razliku, sve do 54:49 tri i po minuta pre kraja deonice. Međutim, Real se uzdigao i uspeo da dobro finišira treću četvrtinu i zadrži 10 poena prednosti pred poslednji kvartal – 63:53.

Kako je Real krenuo u poslednjoj četvrtini serijom 7-2 za 70:55 delovalo je da je sve gotovo. Ali razigran Vasa Micić razigravao je ostale saigrače i pokrenuo ekipu do serije 8-0 i smanjenja prednosti na 70:63. Ipak, Real je i to odbio. Mario Hezonja je sa tri slobodna bacanja vratio +10 – 73:63. A pogocima Garube 100 sekundi pre kraja za 79:68 Real je praktično ugasio nade Hapoela da može da majstorice.

U pobedničkoj ekipi na kraju je Garuba bio najefikasniji sa 16 poena, Maledon je zabeležio 14. Na drugoj strani Oturu je bio najefikasniji sa 29 poena, Vasilije Micić je zabeležio dabl-dabl od 18 poena i 11 asistencija, a imao je i sedam skokova.