Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde i bivši član Olimpijakosa Darko Kovačević izjavio je danas da je bratstvo između srpskog i grčkog kluba neraskidivo i pozvao navijače da dođu u subotu na stadion "Rajko Mitić" na proslavu 40. godina prijateljstva dva kluba.

Fudbaleri Crvene zvezde dočekaće u subotu od 18 časova ekipu Novog Pazara u petom kolu plej-ofa Superlige Srbije, kada će se obeležiti 40 godina bratstva beogradskog kluba i Olimpijakosa.

- Mislim da takvo bratstvo nema niko. Jednostavno ta povezanost između dva kluba je neraskidiva. Imao sam čast da igram i za Crvenu zvezdu i Olimpijakos, mislim da je to san svakog deteta i fudbalera. Ja sam imao tu privilegiju, a osećaj je kao da igraš za jedan klub. To je jako lepo i siguran sam da će Zvezda i Olimpijakos uvek biti u bratskim odnosima. Nadam se da ćemo svi lepo proslaviti jubilej i da ćemo uvek negovati takve odnose. Navijači su u stalnom kontaktu, odnosi su fenomenalni. Kada se navija, navija se isto - rekao je Kovačević, a prenosi sajt Crvene zvezde.

Sportski direktor Olimpijakosa je pozvao navijače da u subotu dođu na utakmicu i na lep način obeleže 40 godina bratstva.

- Treba to obeležiti, zaista je lepo. Neka nastave da dolaze u velikom broju, kao što i uvek dolaze. Crvena zvezda i Olimpijakos su to zaslužili i neka se nastavi to neraskidivo bratstvo - poručio je Kovačević.