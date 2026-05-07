Iskusni čuvar mreže Aleksandar Okuđa prolazi kroz najteži period u karijeri nakon teške povrede kolena koja ga je zadesila tokom kratke i neslavne epizode u beogradskom IMT-u.

Iako su mnogi smatrali da je u 37. godini njegova karijera završena, on se posle rigoroznog oporavka vratio treninzima u svom nekadašnjem klubu Mecu, gde trenutno održava formu sa rezervnim timom zahvaljujući podršci sportskog direktora Frederika Arpinona.

Njegov odlazak u Srbiju se prošlog leta završio prerano, ali Okuđa ne krije da ima velike ambicije da nastavi profesionalnu karijeru i dokaže svima da još uvek nije za staro gvožđe. Cilj mu je da pronađe stabilan angažman za narednu sezonu, a paralelno sa tim, čvrsto veruje da može pomoći i reprezentaciji Alžira koja se suočava sa ozbiljnom krizom na poziciji golmana pred Mundijal.

Zbog povrede Antonija Mandree i velikih neizvesnosti koje prate druge opcije poput Luke Zidana i Melvina Mastila, iskusni golman se već stavio na raspolaganje selektoru Vladimiru Petkoviću.