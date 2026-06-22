Čudni su putevi životni, pogotovo fudbalski. Dokazuje to i Nikola Stevanović (27).

„Bubamaru“ je počeo da pika u selu Balotinac kod Doljevca, prva ozbiljnija stanica bio mu je Radnički iz Niša, onda se spustio južnije do vranjskog Dinama, zatim nemačka Cvajta u Ingolštatu, pa povratak u Srbiju, u Napredak. Iz Kruševca sledi još jedan izlet u inostranstvo, ovog puta u Ocelul iz Galacija, da bi se pouzdani štoper stigao u Krajovu, najveći rumunski ekonomski i kulturni centar zapadno od Bukurešta, a zahvaljujući Univerzitatei i fudbalski centar.

Stevanović je prošlu sezonu u Univerzitatei završio kao šampion Rumunije. Trener Mirel Radoi i fudbaleri su postali počasni građani Krajove i u gradskoj kući im je uručena plaketa.

- Atmosfera je fenomenalna. Svi su mi rekli da ovaj grad živi za fudbal, sad sam se i uverio. Imamo najveći broj gledalaca na utakmicama. Dan posle osvajanja titule imali smo proslavu u centru grada pred više od 20.000 navijača. Mnogo ljudi mi je uporedilo atmosferu s onom u Napoliju. Možda je osećaj jači - priča za Alo! srpski defanzivac.

Univerzitatea je osvojila titulu s 50 bodova, četiri više od drugoplasiranog Rapida iz Bukurešta, a šlag na tortu bilo je finale i Kup u kojem je savladan Kluž, tako da dupla kruna stoluje u Krajovi.

- Navijači su dočekali titulu posle 35 godina, dok je Kup došao posle male pauze. Svoje partije bih opisao kao dobre u kontinuitetu, održao sam formu tokom cele sezone.

Ocenjuje da u ekipi ima više kvalitetnih igrača, kako domaćih, tako i inostranih. Nekolicina nastupa ili je nastupalo za reprezentaciju. S naših prostora ima Juraja Badelja iz Hrvatske. Ranije su dominirali klubovi iz Bukurešta, osim nekoliko sezona kad ih je prekinuo Kluž.

- Svaka utakmica protiv poznatih ekipa je derbi. Nisam mogao da verujem kolika je tenzija, atmosfera je naelektrisana, kao da je pitanje života i smrti. Posebna motivacija je protiv ekipa iz Bukurešta, iako je Krajova veliki grad, ipak smo iz provincije, a oni iz prestonice.

U elitnoj rumunskoj ligi ima i velikih igračkih imena.

- Neizvesnost i rivalitet su podigli nivo kvaliteta. Mada smo u većini dela prvenstva držali prvo mesto, bilo je uspona i padova. Kad bih uporedio s našom Superligom, rumunska je u prednosti jer se više ekipa bori za titulu.

S obzirom na to da je Nikola komandant odbrane u timu, jasno je da ostaje.

- U Krajovi sam srećan, tu su mi supruga Tamara i ćerka Mila, koja se rodila ovde. Zadovoljan sam i životom i fudbalom. Imam ugovor za sledeću sezonu i mogućnost produžetka na još jednu.

Slobodno vreme provodi s porodicom. Kaže da je grad lep i ima mnogo toga da se vidi.

- Obilazimo turističke lokacije u Krajovi i van grada. Kad nemamo treninge, mi igrači organizujemo druženje ili klub organizuje promocije.

Predstoje pripreme, pa je manje vremena za razonodu.

- Startujemo od prve runde kvalifikacija za Ligu šampiona, protiv Vitebska iz Belorusije, 7. i 15. jula. Pobednik ide na boljeg iz duela banjalučki Borac - Levski iz Sofije. Čeka nas uzbudljiva sezona, možda uzbudljivija od prethodne. U prošloj smo u Ligi konferencija imali dobre rezultate, a ostali smo bez plasmana u narednu fazu u poslednjem minutu poslednje utakmice. Vodili smo protiv AEK Atine u gostima 2:0 i primili golove u nadoknadi vremena. Bio nam je dovoljan bod, a izgubili smo s 3:2.

Navijači Krajove i Rumuni su po mentalitetu slični nama.

- Brzo sam se uklopio. Posebno me je iznenadilo na poslednjoj utakmici kad mi je prišlo nekoliko navijača u majicama „Pravoslavna braća“ i pevalo „Kosovo je Srbija“ - kaže Stevanović.

Stevanović je jednom igrao za Srbiju. Bilo je to 2021. protiv Dominikanske Republike u Santo Domingu.

- Taj nastup predstavlja najveći uspeh u mojoj karijeri. To mi je bio dečački san. Nadam se da u budućnosti mogu opet da dobijem šansu da zaigram u reprezentaciji.