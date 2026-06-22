Fudbalske reprezentacije Urugvaja i Zelenortskih ostrva odigrale su 2:2 u utakmici drugog kola H grupe na Svetskom prvenstvu.

Zelenortska ostrva su povela, istorijskim prvim golom na Mundijalima, a strelac je iz slobodnog udarca bio Kevin Pina Lanini u 21. minutu.

Urugvaj je preokrenuo u finišu prvog poluvremena golovima Maksimilijana Arauha u 44. i Agustina Kanobija u 45+6. minutu.

Ipak, posle nesporazuma Matijasa Olivere i golmana Fernanda Muslere, izjednačio je "rezervista" Helio Varela u 61. minutu.

Prethodno, Španija je u prvom meču grupe savladala Saudijsku Arabiju 4:0. Španci imaju četiri boda, Urugvaj i Zelenortska ostrva po dva, a Saudijska Arabija jedan.

U poslednjem kolu, 27. juna, sastaju se: Urugvaj - Španija, Zelenortska ostrva - Saudijska Arabija