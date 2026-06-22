Fudbalska reprezentacija Egipta savladala je Novi Zeland rezultatom 3:1 u utakmici drugog kola G grupe na Svetskom prvenstvu.

Novozelanđani su poveli pogotkom Fina Surmana u 15. minutu, a preokret i prvi trijumf ikad na Mundijalima doneli su Mostafa Ziko u 58, Mohamed Salah u 67. i Mahmud Trezege u 82. minutu.

Prethodno, Belgija i Iran su remizirali 0:0.

Egipat vodi na tabeli sa četiri boda, Belgija i Iran imaju po dva, a Novi Zeland jedan.

U poslednjem kolu, 27. juna, sastaju se: Novi Zeland - Belgija i Egipat - Iran.