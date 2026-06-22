-Uzbuđen sam što sam ponovo u Beogradu, bio sam na dve lokacije, mnogo ljudi je došlo i drago mi je.

Na pitanje po čemu se razlikuje košarkaška kultura na Balkanu od ostatka sveta, Dončić je dao direktan odgovor.

-Kako bih vam rekao, mislim da mi igramo drugačije, da više razmišljamo glavom, Nikola Jokić je najbolji primer.

Dončić je rekao da je košarku zavoleo kao dete, da se i danas rado seća "basketa posle škole jedan na jedan".

-Kada su u pitanju uzori van košarke nisam ih imao, ali kad sam odrastao moj omiljeni igrač bio je Vasilis Spanulis.

Dončić smatra da se, uprkos svemu, u NBA može da sačuva autentičnost.

-Najviše se nauči jedan na jedan, dva na dva, tri na tri i posle primenjuješ to u pet na pet. Mislim da smo Jokić i ja više timski igrači, za razliku od ostalih u NBA koji više koriste dribling i šut.

Dončič je istakao da mu je veliko zadovoljstvo kada vidi klince u njegovim dresovima, patikama sa njegovim imenom i da je gledao dosta mladih tokom promotivne kampanje u Madridu, Ljubljani i Beogradu.

-Prvo primetim kako se bore na terenu. Trening je mnogo važan, treba mnogo da se trenira, ali najvažnije je da se uživa u igri - zaključio je Dončić.