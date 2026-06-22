Ušao je u 60. minutu, dok je pretio poraz od Obale Slonovače (Kesi 30). Ubrzo je rezultat u Torontu doveo u egal (68), a golom u 90+4. osigurao Nemačkoj nokaut-fazu kolo pre kraja takmičenja u grupi E.

Deniz Undav je tako zavredeo oreol junaka „pancera“ drugi put na ovom Mundijalu. Odličnu partiju je prikazao i protiv Kurasaoa. Takođe ušavši s klupe. Tad je Nagelsman uveo napadača Štutgarta u 64. minutu, a on je potom asistirao (strelac Braun, 68), pa zatresao mrežu (78) i naposletku namestio gol (Haverc, 88) za konačnih 7:1.

Tako je rezervista - da li će i dalje počinjati na klupi? - za manje od sata provedenog u igri zaslužan za pet golova Nemačke, što je učinak koji zasad niko drugi nema na ovom šampionatu za koji na jednom mestu imate sve. Ukupno je odigrao 11 mečeva za Nemačku i postigao devet golova, uz četiri asistencije.

Dolaskom na SP 2026. ovaj 29-godišnjak iz Farela (Donja Saksonija) postao je prvi fudbaler jezidskog porekla u reprezentaciji četvorostrukog šampionata sveta na velikim turnirima. Undavu su, naime, roditelji kurdski Jezidi s jugoistoka Turske. Odatle su se doselili u Nemačku, a on sad piše istoriju fudbala zemlje rođenja.

Deniz je od 2021. u braku s Tanjom i imaju ćerku rođenu pretprošle godine. Supruga napadača „pancera“ nije došla na SP, ali je storijima na Instagramu ispratila njegovu vrhunsku partiju.

„Previše za moje srce“, napisala je posle pobedonosnog gola.

Undav često slavi golove tako što rukama pravi slovo T, eto jasno je zbog koga.

I dok Julijan Nagelsman može da trlja ruke zbog forme napadača, pouzdani defanzivac mu izaziva glavobolju zbog koje će imati problema u nastavku Svetskog prvenstva.