Analizirajući utakmicu koja je završena bez golova, tačnije detalj iz 67. minuta kada je Natan Ngoj zaradio crveni karton, Bogdanović je izrekao kontroverznu rečenicu i napravio novi skandal.

-Nisam rasista, ali ovi crnci nemaju koncentraciju da izdrže duže od 60 minuta. Igrao sam s njima. Svoje igrače smo nekada morali da čuvamo da ne naprave grešku, sadašnji fudbal je takav. Na nivou Svetskog prvenstva ovo ne može da se desi - rekao je Bogdanović.

Nakon njegove izjave reagovao je voditelj u studiju, koji je napomenuo da i reprezentacija Francuske ima mnogo tamnoputih igrača koji deluju koncentrisano tokom svih 90 minuta.

Bogdanović je na to odgovorio: "Da ne ulazimo u detalje, a i to bismo mogli, i oni prave greške. Ne generalizujam, velika većina nema koncentraciju".