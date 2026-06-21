Fudbaleri Nemačke pobedili su Obale Slonovače sa 2:1 u meču drugog kola grupe E na Svetskom prvenstvu. "Panceri" su tako stigli do druge pobede na Mundijalu i sada imaju šest bodova, dok je afrička ekipa ostala na tri.

Već u prvom minutu su zapretili Nemci. Haverc je šutirao sa nekih 12-13 metara, ali je lopta otišla visoko preko gola. Isti igrač se našao u dobroj prilici osam minuta kasnije, kada je gađao glavom nakon dobrog centaršuta. Međutim, Fofana je spasao Obalu Slonovače.

Imali su "panceri" inicijativu. Probao je Musijala udarcem sa distance, ali je zamalo bio neprecizan. U 22. minute je Aleksandar Pavlović postigao gol koji je poništen zbog prekršaja veziste Bajerna nad Fofanom.

Na isteku pola sata igre šok za Nemačku. Nakon pauze za hidrataciju Afrikanci su poveli golom Franka Kesija. Diomande je ubacio loptu u peterac, Braun je izblokirao pokušaj Dijaloa, ali je na pravom mestu bio nekadašnji vezista Milana i Barselone i savladao Nojera za vođstvo Obale Slonovače.

Ponovo je afrička selekcija zapretila u 38. minute. Ukrali su "slonovi" loptu na sredini terena, Boni je gađao iz dobre pozicije, ali je Nojer bio na pravom mestu.

Samo minut kasnije je Nemačkoj poništen još jedan pogodak. Haverc je pogodio, ali je gol ponovo poništen zbog faula. Potom se Virc našao u šansi. Musijala mu je posle dobrog prodora uputio pravovremen pas, ali je udarac veziste Liverpula izblokiran.

Na startu drugog dela nova šansa za Nemačku. Musijala je sebi izfradio poziciju za šut, ali je izblokiran. U 52. minute dobra prilika za Obalu Slonovače. Lepa kombinacija Dijaloa i Ulaija koji je šutirao, međutim, nije bio precizan.

Veliku šansu je imao Haverc u 63. minutu. Fofana je posle kornera odleteo u prazno, a Nemac je gađao glavom, ali pored gola.

Konačno, Nemci u 68. minutu stižu do izjednačenja. Isplatile su se ismene Julijanu Nagelsmanu pošto su rezervisti bili zaslužni za gol. Amiri je asistirao Undavu koji je tako stigao do drugog pogotka na prvenstvu.

Ubrzo je usledila pauza za hidrataciju nakon čega je tempo značajno opao. Tako je bilo do 88. minuta, kada je Pepe povukao kontru Obale Slovonače i odlično proigrao Adingru, koji je morao da šutira iz prve, ali je krenuo u dribling i propala je velika šansa. Malo je nedostajalo da stigne kazna. Braun je dobro gađao, ali je Fofana bio izvanredan na golu. Potom je probao i Amiri, ali je golman Obale Slonovače ponovo bio na pravom mestu.

Ipak, Fofana je kapitulirao u četvrtom minutu nadoknade. Neverovatni Undav je postigao i drugi gol na utakmici, kojim je doneo svom timu izuzetno važnu pobedu.

Nemačka će u poslednjem kolu igrati protiv Ekvadora, dok će Obala Slonovače odmeriti snage sa Kurasaom.

NEMAČKA - OBALA SLONOVAČE 2:1

Nemačka (4-2-3-1): Nojer - Kimih, Ta, Šloterbek, Braun - Enmeča, Pavlović - Sane, Musijala, Virc - Haverc

Obala Slonovače (4-4-2): Fofana - Singo, Kosunu, Agbadu, Konan - Dijalo, Kesi, Sangare, Diomande - Boni, Inao Ulai

Kraj! Pobeda Nemačke!

90+4 minut - Gooool! Preokret Nemačke u nadoknadi vremena. Ponovo je Undav bio strelac i "panceri" se nalaze nadomak pobede.

90. minut - Sada se i Amiri našao u prilici. Ipak, Fofana ponovo na pravom mestu.

89. minut - Odlična prilika za Nemce. Dobro je tukao Braun, ali je Fofana sjajno reagovao i sprečio gol.

88. minut - Propala je ogromna šansa za Obalu Slonovače! Pepe je povukao kontru i fantastično proigrao Adingru koji je morao da šutira iz prve, ali je iz nekog razloga krenuo u driblng i sve upropastio.

78. minut - Pao je tempo nakon pauze za hidrataciju. Bez preteranih uzbuđenja na terenu.

68. minut - Gooool! Nemci konačno stižu do izjednačenja! Samo nekoliko minuta nakon što je ušao u igru, Denis Undav je postigao gol. To je njegov drugi pogodak na šampionatu.

63. minut - Kakva šansa za Haverca. Pokupio je centaršut iz kornera na drugoj stativi, ali je glavom gađao pored gola.

56. minut - U ovim trenucima se igra samo na polovini Nemačke. Dominacija afričkog tima.

52. minut - Dobra prilika za Obalu Slonovače. Ulai je povukao kontru i proigrao Dijaloa koji mu je dao povratnu loptu u šesnaestercu, ali je Ulai šutirao visoko preko gola.

48. minut - Musijala je lepo zalomio čuvara, došao u poziciju za šut, ali je izblokiran. Nemci su dobili korner, ali nije bilo opasnosti po gol Obale Slonovače.

Kraj prvog poluvremena!

41. minut - Prilika za Nemce. Musijala se probio po levoj strani i proigrao Virca. Ipak, defanzivci Obale Slonovače su uspeli da zasmetaju vezisti Liverpula i izblokiraju mu šut.

38. minut - Ponovo preti Obala Slonovače. Boni je dobro šutirao, ali je Nojer bio na pravom mestu.

35. minut - Nemci deluju prilično nepovezano posle gola rivala.

29. minut - Gooool! Vodi Obala Slovonače! Diomande je prošao pored Kimiha i poslao loptu u peterac. Dijalo je promašio zicer, ali je Frank Kesi bio na mestu i savladao Nojera.

22. minut - Postigli su Nemci gol preko Aleksandra Pavlovića, ali je on poništen zbog prekršaja veziste Bajerna nad Fofanom.

18. minut - Dobar udarac Musijale, zamalo neprecizan.

12. minut - Preti sada i afrička selekcija. Diomande je prošao po krilu, ubacio na peterac, Nemci su izbacili loptu, ona se odbila do Vilfrida Singa koji je raspalio sa ivice kaznenog prostora, ali je njegov šut izblokiran.

10. minut - Evo sada dobre prilike za Haverca. Gađao je fudbaler Arsenala glavom, ali je Fofana odbranio njegov udarac.

9. minut - Traje početno ispitivanje snaga. Nema velikih uzbuđenja u ranoj fazi.

1. minut - Već u prvom minutu su Nemci pripretili. Haverc je šutirao preko gola.

Utakmica je počela!

21:30 - Sjajno raspoloženje vlada među nemačkim navijačima u Torontu.

21:10 - "Panceri" su dominantno započeli takmičenje pošto su u prvom kolu deklasirali debitanta Kurasao rezultatom 7:1. Sa druge strane, afrička selekcija je bila bolja od Ekvadora sa 1:0.

21:05 - Dobro veče i dobrodošli na blog našeg portala posvećen utakmici drugog kola grupe E na Svetskom prvenstvu. Uz sport.alo uživo možete pratiti dešavanja iz Toronta.