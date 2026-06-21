Ašrafu Hakimiju biće suđeno za silovanje! Odbačena je žalba beka PSŽ i marokanske reprezentacije na odluku o podizanju optužnice. Postupak traje od februara 2023. godine, a sve ovo vreme jedan od najboljih bekova sveta negira krivicu.

Dokazi su prikupljani, slučaj je završio na Apelacionom sudu u Versaju, a biće prebačen na Departmanski krivični sud. Vesti je primio na Mundijalu dok je čekao da odigra utakmicu protiv Škotske.

- Istrage sprovedene tokom preliminarne sudske istrage navele su istražno veće na zaključak da postoji dovoljno dokaza protiv gospodina Ašrafa Hakimija koji opravdavaju njegovo upućivanje pred Departmanski krivični sud O-de-Senu - piše u saopštenju Apelacionog suda.

Za sada važi pretpostavka nevinosti, a nije zgoreg podsetiti kako je došlo do toga da se Hakimi nađe na optuženičkoj klupi. Pre više od tri godine Marokanac se dopisivao sa mladom devojkom, hteo je sastanak na javnom mestu, međutim, do njega je došlo u njegovom domu. Devojka je ušla u njegov stan u 1.17, otišla je kroz sat vremena ili nešto manje, a u policijskoj stanici u Nanteru saslušana je u 2.21. Prijavila je napad.

- Ponašao se kao životinja, nije pokazivao nikakvu nežnost, izgledalo je kao da očajnički želi seks - rekla je tom prilikom.

Hakimi sve negira, odbacuje optužbe.

- Znam da je optužba lažna. Osećam se smireno i fokusiran sam na ono što sledi. Prepuštam ovom mojim advokatima i pravosudnom sistemu – rekao je bek PSŽ.

Odbrana je tokom optužnice osporavala kredibilitet optužbe, tvrdila je da nisu uzete u obzir kontradikcije i laži tužilje, njeno prikrivanje informacija od istražnih i pravosudnih organa, da je ometala istragu i prilikom procesa jednom prilikom je izrečeno: „Da nije poznat, slučaja nikada ne bi ni bilo“.

Tu su i tvrdnje da je manipulisala njime sa ciljem da iznudi novac. Sporne su i prepiske mlade žene i njene prijateljice pre dolaska u dom Hakimija, kao i njeno odbijanje da se podvrgne ginekološkim i psihološkim pregledima.

Mbape u ulozi svedoka

Svedok na suđenju biće Kilijan Mbape. Već je dao izjave u kojima je detaljno opisao razgovore koje je vodio sa prijateljem te zloglasne večeri.

Za sad nije poznat datum kada će se nastaviti suđenje Hakimiju, ali definitivno će biti u narednih nekoliko meseci.

Olakšanje i nada

Advokati tužilje naglasili su da dokazi opravdavaju suđenje pred Departmanskim krivičnim sudom, te da ova odluka donosi olakšanje i nadu.