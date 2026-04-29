Još uvek se priča o spektakularnoj utakmici Pari Sen Žermena i Bajerna u prvom susretu polufinala Lige šampiona, ali je dan kasnije usledio hladan tuš za "svece".

Iako je njegov tim pobedio sa 5:4, Luis Enrike ima veliki problem pred revanš pošto u Minhenu neće moći da računa na Ašrafa Hakimija.

Ono što su francuski mediji, predvođeni „RMC Sportom“, najavljivali tokom dana, dobilo je i zvaničnu potvrdu od strane kluba. Sjajni desni bek je doživeo povredu mišića desne butine, a prve prognoze su crne - reč je o kidanju zadnje lože zbog čega će pauzirati nekoliko nedelja.

Iako je jedva stajao na nogama, Marokanac je morao da ostane na terenu kako tim ne bi igrao sa igračem manje. Pomeren je u sam špic napada kako bi makar prisustvom ometao odbranu Bajerna, dok je mladi Majulu preuzeo njegovu poziciju u defanzivi. Hakimi je teren napustio u očiglednim bolovima, a detaljni pregledi su potvrdili najgori scenario.

Biće ovo veliki udarac za aktuelnog prvaka Evrope pošto je Hakimi jedan od ključnih igrača tima.

Revanš utakmica je na programu naredne srede na "Alijanc Areni".