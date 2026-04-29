Zlatan Ibrahimović je pre tri godine završio karijeru, ali je jednim potezom pokazao da bi i danas bez problema mogao da se bavi profesionalnim fudbalom.

Legendarni švedski napadač je na svom Instagram profilu objavio snimak na kome se vidi kako izvodi makazice, uprkos tome što će u oktobru napuniti 45. godina.

Ibrahimović je najpre promašio fudbalsku loptu i upao u vodu, da bi, iz drugog pokušaja, bio daleko uspešniji sa teniskom lopticom, a u opisu objave šaljivo je napisao "Šta Zlatan radi sa fudbalskom loptom, ja radim sa teniskom lopticom".

Zlatan je karijeru počeo 1999. godine Malmeu, a kasnije je nastupao za Ajaks, Juventus, Inter, Barselonu, Milan, Pariz Sen Žermen, Mančester junajted i Los Anđeles Galaksi.