Ibra je izabrao Hrvatsku na Svetskom prvenstvu.

-Biram grupu L. Tu je Engleska...", rekao je Ibrahimović citiravši sada već čuveni slogan "Vraća se kući": "Hm, da vidimo... Tu je i Hrvatska, a imam i neke korene iz Hrvatske, tako da navijam za njih na ovom turniru. Zatim imamo tu velike talente, pa da vidimo šta mogu da pokažu - rekao je Ibrahimović.

Ocenio je da ove dve reprezentacije imaju daleko najveće šanse da prođu dalje, dok napominje da Gana može takođe da se nada iznenađenju.

-Nažalost, u ovoj grupi je i Panama, ali mislim da će biti džak za udaranje dok se Engleska i Hrvatska budu borile za prvo mesto. Gana bi mogla da im pomrsi račune i uzme poneki bod, ali ne vidim da Panama može da uradi nešto značajnije - dodao je Zlatan.

Inače, nije dugo trebalo da se njegova izjava "zavrti" na društvenim mrežama i odmah su počela prepucavanja. "Zar nije iz BiH?", "Uradiće sve samo da zaboravi da mu je otac Bošnjak", "Majka mu je iz Hrvatske i poštuje majku, ali poštuj i svog oca onda iz BiH", samo su neki od komentara.