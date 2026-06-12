Popularni "Zmajevi" igraće večeras od 21.00 sa reprezemtacijom domaćinom Svetskog prvenstva, a Sergej Barbarez otkrio je da če prva zvezda tima, Edin Džeko biti spreman za ovu utakmicu.

- Edin će biti sa nama i spreman je za utakmicu. Što se Harisa Tabakovića tiče, još je prerano za povratak i u najboljem slučaju bi mogao da bude spreman za drugu utakmicu grupne faze.

U ovom susretu Bosna i Hercegovina predstavljena je kao autsajder:

- Mi smo mala država i ovo nam je tek drugo Svetsko prvenstvo. Navikli smo na ulogu autsajdera, ali ako pogledate naših prethodnih 20 utakmica, videćete da smo igrali protiv veoma jakih reprezentacija i da smo ostvarili rezultate koji zaslužuju respekt.

Imaće i veliku poršku sa tribina:

- Navijači nam znače mnogo. Punili su stadione gde god smo igrali i to je najbolja potvrda da ljudi veruju u ovu reprezentaciju. Njihova podrška je dodatni motiv za sve nas. Želim da igrači uživaju u ovom trenutku i da budu ponosni što predstavljaju svoju zemlju na Svetskom prvenstvu.