Portugalci mu odaju počast i tokom Mundijala 2026. i svi fudbaleri nose na zglobovima narukvicu sa imenom Dioga Žote. O tome kako je došlo do ideje da nose narukvicu ispričao je Vitinja sa suzama u očima.

- Priča u vezi s ovim narukvicama nastala je nedavno, na zvaničnom prijemu kod premijera koji nam ih je lično poklonio. Ljudi koji su radili na ovome potrudili su se da narukvice budu napravljene tako da nesmetano možemo da ih nosimo na samom terenu tokom utakmica. Dakle, imaju specifične i adekvatne materijalne odlike, mekane su i bezbedne, kako bismo smeli da ih nosimo u samoj igri.

Ali, to nije jedina tragedija koja se vezuje za nekog od reprezentativaca Portugala.

Žoao Kanselo je otvoreno govorio o tragičnoj saobraćajnoj nesreći u kojoj je 2013. godine poginula njegova majka Filomena.

Kanselo, koji je imao 18 godina, i njegov mlađi brat, koji je tada imao samo osam, preživeli su sudar.

- Bilo je to pitanje milisekundi koje su mi zauvek promenile život - rekao je za Alta Definisao.

- Sećam se nekih stvari. Sećam se poslednjeg vriska moje majke. Sećam se kako je moj brat plakao, bio je još dete, imao je osam godina. Pokušao sam da podignem auto da bih izvukao majku ispod njega, ali nisam mogao. Jednostavno nisam mogao.

Dodao je:

- Sve je bilo tako mračno. Bili smo van auto-puta, niz nasip. Pokušao sam svom snagom da podignem auto, ali je bilo nemoguće. Podizanje automobila bilo je jednostavno nemoguće.

Gol za mamu

Portugalac Žoao Neveš posvetio je svoj prvi gol na Svetskom prvenstvu majci Rosi, koja je preminula 2024. godine nakon borbe sa rakom.

- Vidim tatu na tribinama, devojku. Mamu ne, kao što znate, ali znam da je uvek uz mene... Moj prvi gol na Svetskom prvenstvu bio je za nju.