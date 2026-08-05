Egipatski fudbaler Mohamed Salah doputovao je večeras u Trabzon, a na aerodromu u turskom gradu dočekao ga je veliki broj navijača koji su se okupili da bi pozdravili novo pojačanje svog kluba, preneli su lokalni mediji.

Salah je ranije danas u Istanbulu prošao lekarske preglede, a večeras je doputovao u Trabzon.

Ceremonija potpisivanja ugovora sa egipatskim fudbalerom biće održana sutra od 18.30 časova na stadionu "Papara park" u Trabzonu, saopšteno je iz turskog kluba.

Rukovodstvo Trabzona pozvalo je navijače da u velikom broju dođu sutra na stadion i pozdrave egipatskog fudbalera.

- Veoma mi je drago što se nalazim u ovom neverovatnom ambijentu. Ne sećam se da sam ikada ranije video nešto slično. Ovde je 25.000 ljudi - neverovatno je. Želim da ostvarim uspeh sa Trabzonom - izjavio je Salah novinarima na aerodromu u Trabzonu.

Lokalni mediji navode da će Salah da potpiše ugovor na dve godine sa Trabzonom, a imaće godišnju platu od 22 miliona evra plus bonusi.