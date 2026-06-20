Veliki peh su doživeli Brazil i Karlo Anćeloti. Rafinja se povredio na utakmici drugog kola Svetskog prvenstva protiv Haitija (3:0), zbog čega je morao da izađe iz igre. Krilni napadač je podvrgnut detaljnim lekarskim pregledima. Snimak je otklonio sve sumnje i potvrdio da je povreda ipak ozbiljnije prirode.

Zbog toga se oglasio fudbalski Savez Brazila.

- Fudbaler Rafinja je ove subote prošao preglede magnetnom rezonancom koji su potvrdili mišićnu povredu u predelu zadnje lože desne noge. Igrač će nastaviti sa protokolom intenzivnog lečenja, pod strogim nadzorom medicinskog tima brazilske reprezentacije, sa ciljem da se oporavi i vrati aktivnostima u najkraćem mogućem roku - navodi se u zvaničnom saopštenju CBF-a.

Iako Savez iz tehničkih razloga nije precizirao tačnu pauzu, potvrda o mišićnoj povredi jasno ukazuje na to da su medijske prognoze bile tačne – prva faza Mundijala je za njega definitivno završena, a nastavak turnira pod velikim znakom pitanja.