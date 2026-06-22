Bešiktaš stvarno ne štedi, kada je Dušan Vlahović u pitanju.

Turci nude pravo bogatstvo napadaču srpske fudbalske reprezentacije. Bešiktaš nudi Dušanu Vlahoviću platu od 10 miliona evra neto na godišnjem nivou, te još pet miliona samo za potpis ugovora.

Kao nagradu, što bi došao kao slobodan igrač, bez obeštećenja.

U poslednjoj godini ugovora Dušan Vlahović zarađivao je u Juventusu 12.000.000 evra. Tokom pregovora Italijani su nudili Srbinu upola manju platu, ali i dobre bonuse, na kraju dali su i ponudu od osam miliona evra koju Vlahović i njegovi agenti nisu prihvatili.

Prema poslednjim informacijama iz Turske Dušan Vlahović dolazi u tu zemlju. Navodno, u sredu, danas će doći u Antaliju gde je ranije uplatio odmor u jednom ekskluzivnom hotelu. Tamošnji mediji pretpostavljaju da bi mogao da se vidi sa nekim od čelnika Bešiktaša i u direktnim razgovorima razmotri ponudu kluba iz Istanbula.