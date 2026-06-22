Dani Rodrigez će po svemu sudeći ovog leta napustiti Barselonu i potražiti novu sredinu, prenosi Mundo Deportivo. Iako ima važeći ugovor na još jednu sezonu, mladi baskijski krilni napadač doneo je odluku da više ne nastupa za drugi tim katalonskog kluba u četvrtom rangu španskog fudbala. Tokom prethodne sezone upisao je 20 mečeva, postigao tri pogotka i zabeležio sedam asistencija, a sada želi da se oproba u znatno kvalitetnijem takmičenju.

Rodrigez je svestan da teško može da se izbori za mesto u prvom timu, pošto igra na istoj poziciji kao Lamin Jamal. Posle uspešnog oporavka od ozbiljne povrede tetive koju je zadobio u februaru, spreman je za novo poglavlje u karijeri i očekuje konačnu odluku o svom statusu.

Zanimljivo je da je njegov odlazak bio aktuelna tema i prošlog leta, nakon što mu je Hansi Flik pružio priliku da debituje za prvi sastav protiv Valjadolida. Tada su interesovanje pokazali Majorka i Valensija, ali transfer na kraju nije realizovan.

Među klubovima koji su se pominjali kao moguća destinacija nalazio se i zagrebački Dinamo, koji poslednjih godina ima veoma dobru saradnju sa Barselonom. Pod vođstvom Zvonimira Bobana, Dinamo je prošlog leta iz Barselone doveo štopera Serhija Domingeza za 1,2 miliona evra. Taj transfer pokazao se kao pun pogodak, jer je mladi defanzivac zablistao u ekipi Marija Kovačevića, izrastao u jednog od najboljih igrača prvenstva, pa se sada za njegove usluge interesuju Lacio i Totenhem.