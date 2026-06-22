Košarkaši Srbije okupili su se pred nove mečeve u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2027. godine koje će se održati u Kataru.

Atmosfera na okupljanju je bila dobra, reprezentativci su iskoristili priliku da proćaskaju međusobno, a prvi trening odradiće u popodnevnim časovima.

Prva zvezda ekipe je Nikola Jokić koji je u odličnom raspoloženju stigao na okupljanje reprezentacije, a razlog za to je njegova najveća ljubav, odnosno konji.

Naime, u nedelju je na hipodromu u Ruskom Krsturu održan trkčaki dan. U glavnoj trci pobedio je Demon del"Est, konj koji je u vlasništvu Nikole Jokića. Reč je o sedmogodom kasaču italijanskog odgoja koji je prošle godine pobedio u Dužijanci.