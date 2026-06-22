Fudbaleri Crvene zvezda prošle nedelje saznali su imena potencijalnih rivala u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona i čeka ih put u Severnu Irsku ili San Marino.

Može se reći da su crveno-beli odlično prošli, a pre dvomeča protiv Larnea ili Tre Fijorija, šampion Srbije će saznati i rivala u trećoj rundi jer je žreb zakazan za 20. jul, dan pre nego što startuju druga runda.

U drugom kolu igra se i nekoliko posebno zanimljivih dvomeča po crveno-bele. Pre svega tu se misli na duel Leha i Arhusa, odnosno Tuna i Dinama iz Zagreba. Zvezdi bi odgovaralo da Poljaci ili Hrvati ispadnu i tako omoguće AEK-u iz Atine da se preseli među povlašćene timove i tako se sklone sa puta crveno-belima kao najveća moguća pretnja u potencijalnom plej-ofu kvalifikacija.

Dinamo i Leh su prošli najgore na žrebu jer su dobili šampione Danske i Švajcarske koji mogu biti ozbiljan zalogaj. Zvezda će pored njih navijati i da Slovan ranije završi kvalifikacije, ali je teško očekivati da će ispasti od Flore iz Estonije ili Iberija iz Gruzije.

Videćemo kakav će biti rasplet kvalifikacija, a sve učesnike treće runde znaćemo 29. jula.