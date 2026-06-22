Slovenački košarkaš Luka Dončić bio je u Beogradu povodom promocije novih patika, a tom prilikom iskoristio je dolazak u "drugu kuću" kako bi uživao.

U međuvremenu je imao i intervju za "Mozzartsport" u kom je govorio i o voljenom klubu - Crvenoj zvezdi.

- Pratim je non-stop. Otac je tamo igrao, tako da sam odmalena bio uz Zvezdu. Praktično sam rođen kao njen navijač.

Postoji li neka utakmica Crvene zvezde koju posebno pamtiš? Može da bude košarkaška ili fudbalska, šta ti prvo pada na pamet?

- Možda kada sam ja igrao protiv Zvezde. Kada sam došao u Beograd da igram protiv Zvezde, bilo mi je baš posebno. Navijači su bili sjajni prema meni, tako da mislim da je to ta utakmica.