Reprezentativac Portugala Fransisko Konseisao još jedan je u nizu igrača koji je javno stao u odbranu prve zvezde tima Kristijana Ronalda, koji se suočio sa lavinom kritika nakon razočaravajućeg starta na Mundijalu.

Javnost u Portugalu, ali i širom sveta, najviše mu zamera na sebičluku, a posebno se potencira situacija u kojoj nije prosledio loptu Brunu Fernandešu u čistoj gol šansi, zbog čega je ekipa na kraju odigrala samo 1:1 protiv DR Kongo. Kritike idu toliko daleko da je dobar deo navijača i struke ubeđen da bi Portugalija igrala daleko bolje, direktnije i konkretnije bez Ronalda u startnoj postav

Na direktno pitanje novinara da li u ekipi postoji pravilo po kojem su igrači dužni da asistiraju isključivo Ronaldu, o čemu se naširoko spekuliše, Konseisao je oštro demantovao takve priče.

- Ne, nemamo takvu obavezu. Kristijano ima neverovatan kvalitet da postiže golove i niko na svetu mu nije ravan u tom smislu, ali niko od nas nema zadatak da po svaku cenu njemu dodaje loptu. Ja na terenu uvek dodajem onom saigraču koji nije markiran i koji se u datom momentu nalazi u najboljoj poziciji da ugrozi gol protivnika - poručio je Konseisao, a potom nastavio da govori o svom kapitenu biranim rečima:

- On je pravi primer svima nama. Kroz celu svoju karijeru, kroz glad i želju koju pokazuje svakog bogovetnog dana, on dokazuje koliko je veliki. Super je motivisan i trenira kao da mu je to poslednji trening u životu. Ako je čovek koji je postigao sve u fudbalu i dalje na tom nivou želje, onda naša motivacija mora biti još veća. Kristijano je ovde sa istim zadatkom kao i svi mi, da pomogne reprezentaciji, a nama su potrebni apsolutno svi igrači kako bi tim funkcionisao na pravi način.