Janik Siner i Karlos Alkaraz su izgubili bodove na ATP rang listi – ali su ostali u samom vrhu. Tejlor Fric je prestigao Novaka Đokovića.

Janik Siner ima 50 bodova manje u odnosu na prethodnu listu, ali je i dalje ubedljivo prvi reket sveta sa 13.450.

Karlos Alkaraz nije branio titulu u Kvinsu i njegov saldo je umanjen za 500 bodova, te on sada ima 9.460. Aleksander Zverev je ostao na trećoj poziciji sa 7.190, a iza njega su Feliks Ože-Alijasim (4.440) i Ben Šelton (4.160). Na šestom mestu je Aleks de Minor, dok se Tejlor Fric probio do sedme pozicije nakon finala u Haleu.

Novak Đoković je ostao na osmom mestu, uprkos napretku Amerikanca – zato što je Danil Medvedev nazadovao za dva mesta nakon poraza u četvrtfinalu Halea.

Među najboljih deset tenisera sveta je još finalista Rolan Garosa Flavio Koboli.

Sada je jasno i da će na žrebu za Vimbldon Novak Đoković biti sedmi nosilac na turniru koji je osvajao sedam puta.