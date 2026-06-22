Fudbaleri Crvene zvezde trebalo je 4. jula da odigraju poslednji prijateljski meč na pripremama u Austriji protiv Slavije iz Praga. Ipak, kako piše "Maxbetsport" šampion Češke je odlučio da ranije završi pripreme i tako otkaže duel crveno-belima.

Zvezda će umesto Slavije igrati protiv Olimpije u Ljubljani na stadionu "Stožice" istog dana. Posle dužeg vremena biće to duel dva velikana iz bivše Jugoslavije baš u Sloveniji i sigurno lepa prilika da se dobro napuni stadion.

Ostatak planova se ne menja pa će 25. juna Zvezda odigrati protiv Amštetena, a onda i protiv Slovana iz Bratislave.