Posle mečeva sa Egiptom i Belgijom u Los Anđelesu, Iranci su ostavili poruku u svlačionici koja je postala viralna na društvenim mrežama i to s razlogom.

-Od drevne Persije od pre više hiljada godina do savremenog Irana danas, duh Irana ostao je živ i postojan. Došli smo u Los Anđeles s ponosom, takmičili se časno i odlazimo dostojanstveno. Hvala, Los Anđelese, na gostoprimstvu. I hvala takođe svakom Irancu koji je tokom ovih 180 minuta fudbala dao svoje srce, glas i dušu za Iran. Neka među svim narodima vladaju mir, poštovanje i prijateljstva - piše u poruci koja je ostala u svlačionici Remsa.

Iranci su odmah posle utakmice sa Belgijom morali da otputuju u Tihuanu, baš kao što je to bio slučaj i posle prvog kola protiv Egipta. Sledi im nekoliko dana pripreme za finalni meč grupne faze protiv Novog Zelanda koji se neće opet igrati u Kaliforniji, nego sada Irance čeka mnogo duži put iz Tihuane u Sijetl.

Videćemo da li će tamo Iran obezbediti prolaz dalje, za to postoje više nego dobre šanse.