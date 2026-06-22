Kurasao je napravio veliko iznenađenje na Svetskom prvenstvu u SAD, Meksiku i Kanadi pošto je uspeo da osvoji prvi bod u svojoj istoriji. Uzaludni su bili napadi Ekvadora, sve je uspeo da zaustavi golman Eloj Rom - koji je sa 15 odbrana uspeo da svoju reprezentaciju odvede do 0:0.

Nije iznenađenje što je posle toga Eloj Rom postao viralan na društvenim mrežama i verovali ili ne, ali čak milion ljudi ga je zapratilo na Instagramu za samo 24 sata. Trenutno, broj njegovih pratilaca iznosi 1,1 milion, a imao je oko sto hiljada.

Ono što je zanimljivo da je sada i "najpraćeniji u svojoj kući" i zvanično je pretekao po broju pratilaca i svoju suprugu Zoranu Jovanović Zorannah, koja ima oko 790 hiljada pratilaca.

Podsetimo, Kurasau ostaje još meč sa Obalom Slonovače u kome mu je potrebna pobeda za prolaz.

Kako god da se završi, ova simpatična reprezentacija napravila je veliki uspeh...