Mnogi navijači su se uoči Svetskog prvenstva pribojavali da će utakmice često biti prekidane zbog nevremena.

FIFA je ranije odlučila da će svaka utakmica prvenstva biti prekinuta na pola sata ako u krugu od 13 kilometara oko stadiona dođe do udara groma.

U tom slučaju, tokom prekida od 30 minuta se udar groma više niti jednom ne bi smeo začuti kako bi utakmica bila nastavljena. U suprotnom, usledio bi novi polučasovni prekid.

Dosad je organizator imao sreće i niti jedna utakmica nije prekidana iz ovog razloga, ali takav scenario preti utakmici Francuske i Iraka u ponedeljak od 23 sata po srednjoevropskom vremenu.

Naime, u vreme utakmice je u Filadelfiji najavljeno olujno nevreme te stručnjaci veruju da bi ono moglo izazvati prekid utakmice Francuske i Iraka.

Ostaje da se vidi šta će se desiti...