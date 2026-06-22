Pauza je gotovo i vreme je za treći grend slem u sezoni. Ovog ponedeljka startuje Vimbldon i to kvalifikacijama za glavni deo turnira.

Srbija će imati dva predstavnika u liku Lasla Đerea i Dušana Lajovića koji će pokušati da se izbore za glavni žreb.

Već od 12 časova Đere izlazi na megdan Holanđaninu Maksu Houkesu, dok je za 16.30 planiran duel Lajovića i Lukasa Naumajera iz Austrije.

Ovo je tek prva od ukupno tri prepreke koje srpski teniseri treba da preskoče ne bi li se našli u glavnom turniru.

Žreb je zakazan za 26. jun.