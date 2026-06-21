Fudbaleri Crvene zvezde su se ovog jutra uputili ka Austriji, gde će se do 5. jula pripremati za predstojeću sezonu, u kojoj će braniti duplu krunu i boriti se za ligašku fazu Lige šampiona.

Stručni štab crveno-belih pomno prati dešavanja na Mundijalu, a jedan igrač posebno im je zapao za oko.

Trener crveno-belih Dejan Stanković nedavno je najavio bombu za kraj prelaznog roka, a prema pisanju Mozzart Sporta, reč je o ofanzivcu Viktorije iz Plzenja i reprezentativcu Gane Princu Kvabeni Adu (22).

Crvena zvezda je već stupila u kontakt sa čelnicima češkog kluba i dobila je vesti koje bi mogle malo da je zabrinu. Viktorija iz Plzenja želi između pet i šest miliona za napadača iz Gane, što znači da će Zvezda možda morati da obori klupski rekord kako bi ga dovela u Beograd.

Princ Adu je u prethodnoj sezoni na 29 prvenstvenih mečeva u Češkoj imao učinak od sedam golova i jedne asistencije, dok je na devet mečeva u Ligi Evrope uspeo da postigne jedan gol. Pre Viktorije iz Plzenja nosio je dres Bečem junajteda u rodnoj Gani, zatim je igrao za Isloč u Belorusiji i Krivbas u Ukrajini, a 2024. godine taj klub ga je prodao Česima za 700.000 evra.

Adu je na startu Mundijala u pobedi Gane protiv Paname ušao u finišu susreta. U narednom kolu Gana igra protiv Engleske.



