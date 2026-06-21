Uoči tog meča je pred novinare stao i fudbaler Crvene zvezde i igrač reprezentacije Austrije, Marko Arnautović.

Jedna od glavnih tema je bio i Lionel Mesi, a iskusni Austrijanac je imao samo reči hvale za čuvenog Argentinca.

-Mogao bih ceo dan da posipam ruže, bacam cveće i pričam hvalospeve o njemu. Zato prestanite da me pitate o njemu. O njemu ne moramo da razgovaramo. On je najveći svih vremena i nikada više neće postojati neko toliko veliki kao on. Time je sve rečeno - poručio je Arnautović.

Posle prvog meča na turniru u kojem je Austrija stigla do važnog gola, napadač Crvene zvezde je priznao da su ga potpuno emocije savladale.

-Znate me, opet sam se borio sa suzama. Moramo da gledamo sebe, bez obzira na to da li Mesi igra. Kod njih moramo da istaknemo svakog igrača. To je jedna od najvećih fudbalskih nacija, ako ne i najveća - rekao je Arnautović.

Meč Austrije i Argentine je zakazan za ponedeljak u 19 časova, a sigurno je da nas čeka velika borba u jednom od uzbudljivijih mečeva grupe J.