Čuveni košarkaški trener, Željko Obradović, vratio se u Panatinaikos.

Tu vest objavio je vlasnik kluba, Dimitris Janakopulos na društvenim mrežama u obliku fotografije sa najtrofejnijim trenerom Evrope svih vremena.

Temperamentni grčki biznismen je napisao:

-Kralj se vratio - poručio je kratko Janakopulos.

Obradović se vraća u Atinu posle 14 godina, na mesto gde je tokom 13 sezona osvojio pet evropskih titula i 11 nacionalnih šampionata.

Panatinaikos je na svojim nalozima objavio poruku sledeće sadržine:

-Kao da ni dan nije prošao. Panatinaikos objavljuje da se Željko Obradović vraća, ugovor na tri godine. Priča se nastavlja.

Željko je potpisao ugovor na tri godine.