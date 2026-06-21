Čuveni košarkaški trener, Željko Obradović, vratio se u Panatinaikos.
Tu vest objavio je vlasnik kluba, Dimitris Janakopulos na društvenim mrežama u obliku fotografije sa najtrofejnijim trenerom Evrope svih vremena.
Temperamentni grčki biznismen je napisao:
-Kralj se vratio - poručio je kratko Janakopulos.
Obradović se vraća u Atinu posle 14 godina, na mesto gde je tokom 13 sezona osvojio pet evropskih titula i 11 nacionalnih šampionata.
Panatinaikos je na svojim nalozima objavio poruku sledeće sadržine:
-Kao da ni dan nije prošao. Panatinaikos objavljuje da se Željko Obradović vraća, ugovor na tri godine. Priča se nastavlja.
Željko je potpisao ugovor na tri godine.
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