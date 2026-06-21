Oružani napad na navijače se dogodio na raskrsnici ulica Flores i Bolivar u centru Ibare u Ekvadoru, za vreme utakmice te zemlje i Kurasaa na Mundijalu.

Prema pisanju inostranih medija, dvojica 16-godišnjaka u Ekvadoru napali su navijače na ulici i tom prilikom je jedna osoba poginula, dok je šestoro povređeno.

Incident se dogodio u subotu, dok je grupa ljudi na velikom ekranu, postavljenom na ulici pratila meč grupne faze Svetskog prvenstva između reprezentacija Ekvadora i Kurasaoa.

Događaj se desio oko 20 časova po lokalnom vremenu, u centru grada Ibare.

Prema rečima potpukovnika policije Ismaela Varasa, koji je održao konferenciju za novinare, dvojica napadača su se infiltrirala u masu tokom utakmice i počela da pucaju iz vatrenog oružja, a njihova namera je, čini se, bila da ubiju jednog od prisutnih - prenosi Marka.

Nažalost, jedna 16-godišnja tinejdžerka je preminula.

Jedan muškarac je u teškom stanju sa povredom abdomena i lokalna odbornica, koja je u kritičnom stanju sa povredom glave.

Povređeni kolumbijski državljanin, star 47 godina, zadobio je povrede lica i grudnog koša, ali je njegovo stanje stabilno, prema izveštaju vlasti.

Nakon napada, dvojica napadača su pobegla, ali je jedan od njih, počinilac pucnjave, uhvaćen dve ulice dalje od mesta zločina. Njegov saučesnik je uspeo da pobegne.

Portparol policije potvrdio je da su oba napadača stara 16 godina, što naglašava tendenciju kriminalnih bandi u Ekvadoru da regrutuju maloletnike za izvršavanje krvavih dela, jer oni dobijaju blaže kazne ako budu uhvaćeni.

Ove mere su uključivale mobilizaciju hiljada policajaca i vojnika u najnasilnijim područjima, ali nisu uspele da spreče rekordnih 9.281 ubistvo u 2025. godini, što je ekvivalent stopi od preko 50 ubistava na 100.000 stanovnika, jednoj od najviših u Latinskoj Americi.