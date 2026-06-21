Liverpul je spreman da pošalje novu, poboljšanu ponudu nemačkom klubu za reprezentativca Obale Slonovače, ali se ne navodi tačan iznos.



Skaj sport navodi da je Lajpcig odredio obeštećenje za Diomandea, koje iznosi oko 130 miliona evra.



Diomande (19) je u Lajpcig stigao prošle godine iz Leganesa za 20 miliona evra, a za nemački klub odigrao je 36 utakmica i postigao je 13 golova uz 10 asistencija. On ima ugovor sa Lajpcigom do 30. juna 2030. godine.

Diomande se trenutno nalazi sa reprezentacijom Obale Slonovače na Svetskom prvenstvu.

Interesovanje za reprezentativca Obale Slonovače pokazali su i Pari Sen Žermen, Mančester siti, Mančester junajted i Bajern.