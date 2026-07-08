Fudbaler Liverpula i reprezentativac Mađarske Miloš Kerkez sprema se za početak priprema i novu sezonu, a dok se ne okupi sa igračima na "Enfildu" momak iz Vrbasa formu brusi u Srbiji, tačnije u Beogradu.

Snažni bek iza sebe ima debitantsku sezonu u Liverpulu gde je na 48 utakmica upisao dva gola i dve asistencije, a za nove izazove se već neko vreme sprema u Beogradu.

Kako se može videti na osnovu snimaka sa društvenih mreža, formu tempira kod Ratka Radojičića, trenera koji je zadužen za fizičku pripremu brojnih reprezentativaca, s obzirom na to da je koordinator u FSS.