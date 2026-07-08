Brajan Henderson, Džordanov otac, otvorio je dušu za britanske medije i opisao užasan trenutak kada je shvatio da situacija sa njegovim sinom uopšte nije bezazlena. On je meč pratio kod kuće, na severoistoku Engleske, i isprva je mislio da se njegov sin samo malo ugruvao.

-Prvo sam mislio da je samo pao i možda ogrebao ruku. Nisam imao pojma da je toliko ozbiljno sve dok nisu intervjuisali Harija Kejna, a iza njegovih leđa su na kolicima provezli Džordana. Video sam ga tamo sa maskom za kiseonik i aparatima. Odmah sam poslao poruku njegovom asistentu koji je tamo u Americi da saznam šta se desilo. Bio sam budan celu noć čekajući vesti - ispričao je potreseni otac

Prve informacije iz Meksika govorile su o povredi ručnog zgloba, ali je otac fudbalera potvrdio da je situacija mnogo gora i da mu je leva podlaktica „potpuno smrskana“. Henderson je trebalo u ponedeljak uveče da se vrati u bazu reprezentacije u Kanzas Sitiju, ali je let odložen zbog jake oluje. On će tek danas da doputuje u SAD gde će odmah biti operacisan, a engleski savez je već angažovao vrhunskog ortopedskog hirurga koji ima ogromno iskustvo sa povredama NFL zvezda.

Uprkos tome što više ne može da igra, iskusni vezista je doneo čvrstu odluku da ne napušta ekipu. Iako je na ovom turniru odigrao samo šest minuta, on je jedan od ključnih autoriteta i lidera u svlačionici selektora Tomasa Tuhela.