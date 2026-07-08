FIFA je objavila spisak sudija za meč između Francuske i Maroka koji se igra u Bostonu 9. jula (22h po našem vremenu). I sve sudije na toj utakmici su iz Argentine. Glavni sudija je Fakundo Teljo, pomoćnici su mu Huan Pablo Belati i Gabrijel Čade. Četvrti sudija je Dario Erera, dok je u VAR sobi pomoćnik Kristijan Navaro.

Ovaj potez napravio je totalni haos... Navijači širom sveta smatraju da se sve namešta za Argentinu i Mesija.

"Sve argetinske sudije na meču Francuske, FIFA radi sve da namesti za Argentinu", "FIFA više ne krije, zašto ne uvedete i Mesija u VAR sobu", "Nema šanse da pobijete optužbe posle ovoga". To su samo bili neki od komentara koji su se pojavili ispod ove objave.

Tu objavu FIFA videlo je preko 23 miliona ljudi. Primera radi, sve druge objave vezane za sudije imale su u proseku oko 200.000 pregleda.