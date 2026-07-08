Retko je koji stranac ostavio tako jak utisak na navijače Crvene zvezde kao omaleni štoper koji je sa svojim 178 centimetara uspevao da parira gorostasima. Možda su ga neki i zaboravili, ali pokušaćemo da vas podsetimo na momka iz Gane, Li Adija.

Momak koji je sada već davne 2010. stigao u Crvenu zvezu kao potpuna nepoznanica postao je za kratko vreme simbol borbenosti i želje za dokazivanjem. Znao je Li Adi da samo na takav način može da uspe u Evropi.

Pokazao je da i sa svojih 178 centimetara može da bude odličan defanzivac, ali i golman. Da, dobro ste pročitali. Zagriženi "zvezdaši" sećaju se meča iz 2011. godine.

Kup Srbije, Crvena zvezda na Marakani dočekuje Banat. Golman Miloš Vesić je isključen, a tadašnji trener Robert Prosinečki nema pravo na nove izmene, onda štoper iz Gane kaže "dajte meni te rukavice" i sa 1,79 metara staje na gol. I brani sasvim dobro. Sačuvao je do kraja meča mrežu crveno-belih pa je ostalo 1:0.

- Igrao sam na Mundijalu 2010. godine, kao fudbaler Bekam Čelsija sam proglašen dva puta za najboljeg defanzivca lige. Međutim, kada sam došao u Crvenu zvezdu rečeno mi je da nisam spreman za takmičarski fudbal. I da mi je potrebno malo više vremena da se spremim. Prvi meč je bio derbi, i nisam pozvan u karantin. Na prvoj utakmici sam zaradio ugovor u Kini, jer sam bio jako dobar - poručio je Li Adi nedavno za medije u domovini.

Tokom karijere imao je i problem oko godina jer su mnogi mislili da je zapravo stariji pet godina, tačnije da je rođen 1985. godine, a ne 1990.

- Znam da se svašta pisalo. Rodjen sam 1990. godine. Problem je jer u Gani, čini mi se, postoji igrač istog imena koji je rodjen 1985. godine. Za godine su me pitali i na nedavnom Svetskom prvenstvu pa je tada federacija Gane dokazala da sam rodjen 1990. godine i ta nedoumica je gotova. Ipak, incident je ostao na sajtovima nekim, po internetu, i to je sada izazvalo medije u Srbiji - rekao je Adi.

Sa Zvezdom je osvojio Kup Srbije pod vođstvom Roberta Prosinačkog, a nakon godinu i po dana u Beogradu usledila je selidba u Kinu što je Zvezdi donelo ozbiljnu zaradu, čak 1.700.000 evra. Nakon toga usledile su epizode u Hrvatskoj, prvo u Dinamu, a onda i u Lokomotivi iz Zagreba.

Povratak u Srbiju desio se 2016. godine kada je obukao dres Čukaričkog gde se zadržao šest meseci. Posle toga usledila je selidba u Zambiju pa u otadžbinu gde je okončao sezonu u Fri Stejt Starsima.

On se posle toga i povukao iz fudbala...