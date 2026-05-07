Fudbalerima Ajntrahta u poslednje vreme nikako ne ide i vrlo je moguće da će ostati bez evropskih takmičenja naredne sezone.

Dolazak Španca Alberta Rijere nije doneo ništa dobro ekipi, pa se u Frankfurtu već sada razmišlja o otkazu za Nemca posle samo tri meseca.

Rijera je stigao iz Celja i to za otkup od 1.300.000 evra. Bio je blizu prelaska u Crvenu zvezdu, ali nije došlo do dogovora.

Kako piše nemački "Skaj Sport", Rijeru bi trebalo da nasledi Matijas Jasle, 38-godišnji trener Al Ahlija sa kojim je dva puta postao šampion Azije.

Iako ima samo 38 godina Jasle je osim titula sa Al Ahlijem osvajao i Super Kup Saudijske Arabije, ali je i dva puta bio šampion Austrije sa Salcburgom, a ima i jedan trofej Kupa.