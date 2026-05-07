Siner je na mastersu u Rimu izjavio da se igrači ne bore samo za veće nagrade za najveće zvezde, već za bolje uslove za sve tenisere.

Više se radi o poštovanju. Mislim da dajemo mnogo više nego što dobijamo zauzvrat. Nije ovo samo za najbolje igrače, već za sve nas - rekao je Siner.

Prva teniserka sveta Arina Sabalenka prethodno je izjavila da bi igrači čak trebalo da razmotre i bojkot turnira.

Ipak, Siner nije želeo direktno da potvrdi mogućnost bojkota.

- Teško je to sada reći. Ne mogu da predvidim budućnost, ali verujem da negde moramo da počnemo - dodao je italijanski teniser.

Nezadovoljstvo igrača usmereno je pre svega ka Rolan Garosu, pošto tvrde da će njihov udeo u prihodima turnira pasti na 14,9 odsto 2026. godine, u odnosu na 15,5 procenata prošle godine. Teniseri ističu da na ATP i VTA turnirima, poput mastersa u Rimu, dobijaju oko 22 odsto prihoda, dok uz bonus fondove procenat ide i do 30 odsto.

Grupa vodećih tenisera je još prošle godine poslala pismo organizatorima sva četiri grend slema sa zahtevom za povećanje nagradnog fonda i većim uticajem u donošenju odluka. U međuvremenu, Vimbldon je povećao nagradni fond za sedam procenata, US Open za 20 odsto, dok je Australijan Open ove godine povećao ukupne premije za 16 procenata.

Organizatori Rolan Garosa nedavno su saopštili da će ukupni nagradni fond iznositi 61,7 miliona evra, što je povećanje od oko deset procenata, ali igrači tvrde da "stvarna slika izgleda drugačije" kada se uporedi ukupni prihod turnira i procenat koji odlazi teniserima.

- Predugo smo ćutali i sada je došlo vreme da podignemo glas. Ne tražimo 50 odsto, to ne bismo ni tražili, ali trenutno dobijamo premalo - rekao je Siner.