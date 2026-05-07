Čuvena teniserka, nekadašnja broj jedan i osvajačica četiri Grend slem titule, Kim Klajsters, oglasila se povodom nedavnih dešavanja u svetu tenisa.

Ona je reagovala na reči Arine Sabalenke koja je istakla da bi mogli uskoro mnogi igrači da bojkotuju turnire zbog malih premija.

- Mislim da ćemo u jednom trenutku bojkotovati. Osećam da će to biti jedini način da se izborimo za naša prava - poručila je nedavno Beloruskinja, dok je Iga Švjontek, iako uzdržanija, podržala borbu za veći nagradni fond.

Na to se nadovezala Klajsters uz pominjanje Novaka Đokovića.

- Podrška mora da dođe od ljudi kao što su Novak Đoković i Arina Sabalenka. To su igrači koji mogu da naprave razliku, koji imaju uticaj i mogu da pokrenu stvari sa mrtve tačke - izjavila je Klajsters u podkastu "Love All".