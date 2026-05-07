Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković igra protiv Dina Prižmića u drugom kolu mastersa u Rimu.

Taj meč je na programu u petak i počeće oko 15 časova. Program na centralnom terenu u 11 sati otvaraju Iga Švjontek i MekNeli, zatim od 13 igraju Aleksander Zverev i Danijel Altmajer, pa će po završetku okršaja nemačkih tenisera na teren Novak i Dino.

Biće to drugi međusobni okršaj Đokovića i Prižmića. Prvi put su se sastali pre dve godine na Australijan openu kada je Srbin u prvom kolu slavio sa 3:1.

Novak je na startu turnira bio slobodan, dok je Prižmić sa 2:0 savladao Martona Fučoviča.