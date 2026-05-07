Samo što je Slobodan Soro postao novi predsednik Vaterpolo saveza Srbije, nastao je haos. Najpre je Uroš Stevanović podneo ostavku pa je onda 11 vaterpolista saopštilo da više neće igrati za nacionalni tim zbog izjava novog predsednika Saveza Slobodana Sora. Sve je krenulo od njegovih reči posle izbora za novog prvog čoveka VSS.

- Potrebna nam je reorganizacija, funkcioniše na ustaljen način decenijama unazad i dosta toga trebalo bi da se promeni, unapredi i modernizuje - počeo je Soro.

Upravo je naredni deo njegove izjave to što je najviše pogodilo vaterpoliste koji su odlučili da bojkotuju nacionalni tim. Omalovažavanje njihovih rezultata.

- Olimpijski smo i evropski prvaci, to je tačno, ali u poslednjih osam godina osvojili smo samo četiri medalje. Dok sam ja igrao, na 17 takmičenja osvojio sam 16 medalja. To govori o promeni dinamike rezultata. Počeli smo da preskačemo takmičenja, da im ne pridajemo važnosti. Moramo da se vratimo staroj doktrini i filozofiji srpskog vaterpola, da je svako takmičenje najvažnije. Pogotovo sada kada imamo ekipu koja nije na nivou kao ranijih godina. Svaka čast i na olimpijskom i na evropskom zlatu, osvojenom nedavno u Beogradu, međutim mislim da je to bila više trenutna inspiracija nego dokaz velikog kvaliteta, kao što je ranije bio slučaj.

Onda je pričao o selektorskoj poziciji i o novim pravilima koje uvodi što je bio glavni razlog za neopozivu ostavku selektora Stevanovića koji vodi Radnički iz Kragujevca.

- Selektor neće moći da bude trener u domaćem klubu. Dugo imamo ta preklapanja, još od Nenada Manojlovića u Nišu, Dejana Udovičića u Partizanu, Dejana Savića u Zvezdi, Petra Porobića u Jadranu i sada Stevanovića u Radničkom. Nije to fer prema našem sportu. Bilo je slučajeva da su igrači ucenjeni da igraju u određenom klubu da bi bili u reprezentaciji, to nije fer prema sportu. Moramo da promenimo sistem. Ne ulazim u to odakle su problemi došli, želimo da igramo ozbiljna takmičenja - ispričao je Soro.



